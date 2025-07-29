İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında bir karı-koca hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda enkaz altında kalan bazı kişilere henüz ulaşılamadı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınında yardım bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen İsrail saldırısında ise 13 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru bölgelsinde bekleyen Filistinlilere ateş açmaya ve gaz bombası atmaya devam ediyor.

Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan yardım dağıtım merkezi yakınında düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde de güneydeki Han Yunus ile Gazze kentinin doğusunda düzenlediği bombardımanla evleri hedef almaya devam etti.

Son 24 saatte hastanelere 113 ölü ve 637 yaralı getirildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 637 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 867 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 33 bin 829 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 1179'a, yaralıların sayısı da 7 bin 957'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında son esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan 3 eski tutuklunun da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "özellikle esir takasıyla serbest bırakılan eski tutukluların yeniden gözaltına alınmasının, işgal güçlerinin sistematik olarak uyguladığı bir politika kapsamında gerçekleştiği, bu durumun açık ve yeni bir takas ihlali olduğu ve tüm serbest bırakılanlara yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı, yani onların sürekli hedefte kalacaklarının ilanı olduğu" vurgulandı.

Gözaltıların büyük kısmının güneydeki El-Halil kentinde yer alan Fevvar Mülteci Kampı başta olmak üzere Ramallah, Beytullahim, Nablus, Tubas, Selfit, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da gözaltına alınanların sayısının 18 bini aştığı aktarıldı.

Gazze'de bebekler, mama ve ilaç eksikliğinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle yeni doğan bebekler, ölüm kalım savaşı veriyor. Mama ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki hastaneler, bebekleri kısıtlı imkanlarla hayatta tutmaya çalışıyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi gören minikler, aşırı sıcak hava nedeniyle zaman zaman vücutlarında kızarıklar ve cilt kabarmaları oluşuyor.

Hamas'tan Gazze'deki soykırım ve açlığa karşı küresel gösterilerin artırılması çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve aç bırakma politikasına karşı ağustos ayının ilk üç günü küresel çapta eylemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos'un ilk üç günü ve sonraki günlerde Gazze Şeridi'ndeki devam eden İsrail saldırılarına, soykırıma ve aç bırakmaya karşı küresel halk eylemlerinin artırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024'te suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından iki gün önce (29 Temmuz) "3 Ağustos'un Gazze'ye destek için küresel bir gün olması" çağrısının anımsatıldığı açıklamada, "Heniyye anısına 3 Ağustos'un "Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'deki tutsaklar için küresel destek günü olması" çağrısı yapıldı.

Tüm dünyada İsrail büyükelçilikleri ve onu destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve eylemlerin artırılmasını isteyen Hamas, İsrail'in çocuklar, kadınlar, hastalar ve masum sivilleri hedef alan saldırıları ve aç bırakma eylemleri son bulana kadar gösterilerin devam etmesini talep etti.

Dünya Gıda Programı: Gazze'ye gıda yardımları acilen büyük oranda artırılmalı

WFP'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de insani krize dönüşen açlığa ilişkin yazılı ve görüntülü paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gıdanın, Gazze'nin her yerindeki aç insanlara ulaşması için yardımlarda büyük çaplı artışa acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de açlığın hızla yayıldığı hatırlatılan paylaşımda, WFP'nin tüm halkın 3 aylık ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar gıda stoku bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, yardım taşıyan konvoyların sınırdan daha fazla ve geciktirilmeden geçmesine izin verilmesi çağrısı yapılarak bunun ateşkesin sağlanmasıyla mümkün olduğu ifade edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.