Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde dün akşam yaşanan olayda, pompalı tüfekle acil servisi basan Birgül G. (45), çevrede paniğe yol açtı. Çantasında bomba olduğunu iddia eden kadın, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Olayın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında gerçekleşen olayda, acil servise giren Birgül G., hastane personeline dönerek “Benim kalbimi durdurun” diye bağırdı. Bu sözlerle birlikte hastane personeli ve hastalar büyük bir korku yaşarken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadının yanında getirdiği pompalı tüfek dikkat çekti. Birgül G., çantasında bomba olduğunu da iddia etti, bu da paniği artırdı.

Tehdit dolu sözlerin ardından hastanenin güvenlik görevlileri kadına müdahale ederek, olayın daha da büyümesini engelledi. Hızla etkisiz hale getirilen Birgül G., polis ekiplerine teslim edildi ve emniyete götürüldü.

Polis merkezinde verdiği ifadede Birgül G., amacının kimseye zarar vermek olmadığını belirtti. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve yıllardır kendisine eziyet ettiğini dile getiren kadın, bu baskıya daha fazla dayanamayarak intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Ancak intihar edemediğini ifade eden Birgül G., “Tüfeği gören biri belki beni öldürür diye hastaneye gittim. Kimseyi vurmaya gitmedim, sadece bu eziyetten kurtulmak istedim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Birgül G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hâkimliğe çıkarıldı. Hâkimlik, kadının 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Birgül G. cezaevine gönderildi.