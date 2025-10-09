Kent genelinde cadde yenileme çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve alternatif güzergâhları iyileştirmek için başlattığı yol bakım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği yaklaşık 400 metrelik Polatoğlu Sokak'ta alt yapı çalışmalarının ardından PMT ve sıcak asfalt da serildi.



Kentin yararına yapılan çalışmalar için teşekkür eden sokak esnafından Sadrettin Koç, şehre değer katan çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yolun tamamen yeni görünümüyle hizmete açılması planlanıyor.