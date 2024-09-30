Korkunç Olayın Meydana Gelişi

Olay, sahilde eğlenen çocukların arasında gerçekleşirken, Ezgi'nin akrabası Ahmet Serdar Ünver de benzer şekilde mahsur kaldı ve acil müdahaleye ihtiyaç duydu,Ezgi, babası Emrah Yavuz, hemşire annesi Gülsüm Yavuz ve akrabalarıyla birlikte hafta sonu tatili için Kumluca'ya gitmişti. Oyun sırasında iki çocuğun kaybolduğunu fark eden Yavuz çifti, hemen çocukların yardımına koşarak bölgedeki diğer ailelerle birlikte hızlıca müdahalede bulundu.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Çocuklar kumdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ve ilk müdahale yapıldı. Ahmet Serdar Ünver hastaneye kaldırılırken, Ezgi Yavuz'un durumu giderek kötüleşti ve maalesef hayata tutunamadı, bu gelişme aileyi derin bir yasa boğdu.

Cenaze Töreni ve Acı Vedalaşma

Ezgi Yavuz'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze işlemleri sırasında, babası Emrah Yavuz'un acı içinde olduğunu ve ayakta durmakta zorluk çektiğini görenler yüreklerini dağladı.

"Güle Güle Kızım" Sözleriyle Veda

Cenaze aracının arkasından yürürken gözyaşlarına boğulan Emrah Yavuz, "Güle güle kızım" diyerek kızına veda etti ve el salladı, bu sahne izleyenleri derinden etkiledi. Bu trajik olay, hem aileyi hem de tüm toplumu yasa boğarken, çocuk güvenliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.