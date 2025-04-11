Gençleri desteklemek için fuarın pırlanta sponsoru olan Gökçenay İnşaat, inşaat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Fuarda stant açan firmanın yetkililerinden, Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Gökçenay, WanHaber’e konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde; Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla açıldı ve bugün yoğun etkinlik takviminin ardından tamamlandı.

Fuara ‘pırlanta sponsoru’ olarak büyük destek veren Gökçenay İnşaat’a, desteğinden dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de teşekkür etti.

“İNŞALLAH BU BİR EKİM OLUR, BU EKİMİN BİÇİMİ DE GÜZEL OLUR”

Wanhaber’e konuşan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Gökçenay, “Pırlanta sponsoru olduk. Amacımız bu memlekete, bu ülkeye bir katma değer katmak. Biz elimizden gelen katma değeri firma olarak ortaya koyuyoruz. Pırlanta sponsoru olmaktan da memnun olduk. Fuar da beklentimizin çok üstünde yoğun bir ilgiyle tamamlandı. Çok da verimli ve güzel geçti. İnşallah bu bir ekim olur, bu ekimin biçimi de güzel olur” dedi.

“DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Van’a ve ülkeye katma değer katacak projelerin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Gökçenay, “Memleketimize ve ülkemize ne kadar katma değer katacak güzel organizasyonlar varsa Gökçenay olarak içinde yer almaya, desteklemeye devam edeceğiz. Memleketimize bir çivi çakılacaksa Gökçenay da oradadır. Fuarda bulunmamızın amacı da odur” ifadelerini kullandı.