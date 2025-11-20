Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 07.11.2025 tarihinde oynanan SMS Grup Sarıyerspor – İmaj Altyapı Van Spor FK Trendyol 1. Lig karşılaşmasına ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Kurul, Van temsilcisiyle ilgili iki ayrı ceza uyguladı.

Misafir tribününe bloke cezası

PFDK, karşılaşmada İmaj Altyapı Van Spor FK taraftarlarının “çirkin ve kötü tezahürat”ta bulunması nedeniyle kulübü FDT’nin 53/3. maddesi kapsamında cezalandırdı. Karara göre, söz konusu eyleme karışan misafir tribünündeki taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilecek ve Van Spor’un bir sonraki deplasman maçına girişleri engellenecek.

Bu karar, aynı eylemin sezon içindeki tekrarları nedeniyle uygulanan yaptırımlar arasında yer alıyor.

Kulübe 27 bin TL para cezası

Aynı müsabakada Van Spor FK oyuncularının takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi kapsamında kulübe 27.000 TL para cezası verildi.

PFDK’nın açıklamasında, kararların görüntüler, raporlar ve ilgili maddeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Van Spor’un Cezaları Ne Anlama Geliyor? Misafir tribünündeki belirli taraftarların kartları bir sonraki deplasmanda kullanılamayacak.

Kulüp, toplam 27 bin TL ödemek zorunda kalacak.

Bu tür cezalar tekrarı halinde daha ağır yaptırımlara dönüşebilir.

TFF’nin PFDK kararları, gün içinde Federasyonun resmi sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.