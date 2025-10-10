Geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşan ve rakibi ile 1 – 1 berabere kalan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, maçta 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK, “takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçesiyle temsilcimize 27 bin TL para cezası verdi.

PFDK kararında; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün, 04.10.2025 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 27.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

ERZURUMSPOR’A DA CEZA VERİLDİ

Aynı müsabakada, Erzurumspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ev sahibi kulübe de PFDK’dan 80 bin TL para cezası çıktı.

Kararda şöyle denildi; “Erzurumspor FK’nın, 04.10.2025 tarihinde oynanan Erzurumspor Fk-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”