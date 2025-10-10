Emek Ortaokulunda görevli öğretmenler, öğrenciler ve velilerin işbirliği ile okulun bahçesinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Hakan Zorlu tarafından Kudüs'ün önemi ve Filistin’de yaşananlarla ilgili yapılan konuşmanın ardından Emek Mahallesi’nde yürüyüş yapıldı.

Ardından okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler, yardım amaçlı evlerinden getirdikleri ürünleri ikram etti. Kurulan kumbaraya bağışların atılması ile son bulan ekinlikte, 20 bin TL gelir elde edildi.

Okul Müdürü Hakan Zorlu, elde edilen 20 bin TL gelirin Van Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili dernek arasından yapılan protokol kapsamında ilgili banka hesabına aktarılacağını söyleyerek, katkılarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.