Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Sevk raporunda; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denilmişti.

CEZA VERİLMEDİ

PFDK’ya sevk edilen Artı Değer Van Spor FK’ye ceza verilmedi. Kararda; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü hakkında, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’na aykırı eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.