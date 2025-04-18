Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan 2025 yılı Mart ayına ilişkin verilere göre, Türkiye genelinde 8 bin 375 şirket kuruldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise bin 932 olarak kaydedildi.

TOBB verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında Van’da 45 şirket kurulurken, 5 şirket kapandı. Bir önceki yılın aynı döneminde Van’da 40 şirket kurulmuş, 2 şirket ise kapanmıştı.

2025 Mart ayında Türkiye genelinde 182 kooperatif kuruldu. Van’da ise bu dönemde 6 kooperatif kurulumu gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde bin 328 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulurken, Van’da 20 Gerçek Kişi Ticari İşletme kuruldu.

2025 Mart ayında Türkiye genelinde 2 bin 191 şirket ve 79 kooperatif tasfiye edildi.

Van’da ise bu dönemde 2 şirket tasfiye edildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde bin 135 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kapanırken, Van’da 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kapandı.