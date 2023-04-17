HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

Buldan, burada partililere seslenirken HDP seçmeninin cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini bayramdan sonra açıklayacağını duyurdu.

"Kime oy vereceğinizi biliyorsunuz ama bayramdan sonra açıklayacağız"

Buldan şöyle konuştu:

"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz.

Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz.

Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti

HDP, muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikten sonra aday çıkarmama kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmiş ve destek istemişti.