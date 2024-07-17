Vangölü Aktivistleri kadınlara yönelik bisiklet sürme eğitimi başlatıyor. Kadın eğitimcilerce verilecek olan ilk bisiklet eğitimi, bugün saat 18.00’de Tatvan Halk Eğitim Merkezi önünde başlayacak.

Kadınlara yönelik etkinliğe katılmak isteyenler, Vangölü Aktivistleri’nin sosyal medya hesaplarından iletişim sağlayabilecek.

Vangölü Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada; “Kadınlara özel gerçekleştireceğimiz bisiklet eğitimlerimiz ile farkındalığı ve bisiklete olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz” denildi.