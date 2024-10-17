Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) lideri Selahattin Demirtaş'ı, yaklaşık sekiz yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği iddiaları gündemde. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel, Demirtaş'ı görmek için Adalet Bakanlığı'na resmi bir izin talebinde bulundu. Bakanlık, yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu ziyarete onay verdi.

Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ile buluşmasının 21 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Bu ziyaret, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve hem CHP hem de HDP camiasında dikkatle izleniyor.

Özel'in Demirtaş ile gerçekleştireceği bu görüşme, iki siyasi figür arasındaki ilişkileri ve Türkiye'deki siyasi dinamikleri yeniden gündeme getirebilir.