Başkanlıktan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait aday, okul ve salon yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Bilgilerin Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (ÖGNET) uygulamasın üzerinden yayımlandığı bildirilen açıklamada, özel güvenlik eğitim kurumlarının, sınav giriş belgesini 03-10 Ağustos arasında OGNET uygulaması üzerinden çıktı alarak adaylara teslim etmesi, adayların sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını kontrol ederek kendisine ait olmayan fotoğrafı 11 Ağustos'a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerektiği kaydedildi.