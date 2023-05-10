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Van’ın İpekyolu İlçesinde bulunan Van Şişli Öğretmenevinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kermes ve sergi düzenlendi.

‘Özel çocuklara özel materyaller’ sloganı ile düzenlenen kermes ve sergi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Kermeste sergilenen materyal ve çizimlerin tamamı engelli öğrenciler tarafından sunulurken, çizilen çizim ve oluşturulan materyaller beğeni topladı.

Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu, Van Özel Eğitim Meslek Lisesi, Ayşe Hüsnü Özel Eğitim Okulu, Urartu Özel Eğitim Okulu’nun ortak düzenlediği kermes ve sergide öğrenciler çalışmalarını sergiledi.

AMAÇ, FARKINDALIK YARATMAK

Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile 4 okulun ortak düzenlediği kermeste konuşan Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Yusuf Abbasoğlu, “Engelliler Haftası nedeniyle her sene böyle bir çalışma yapıyoruz. Programımız 1 hafta sürüyor. Burada tek amacımız farkındalık yaratmak.” diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak amacı ile STK ve tüm kurumları sergiye davet ettiğini söyleyen Abbasoğlu, “Etkinliğimiz 1 hafta sürecektir. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik



