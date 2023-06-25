WanHaber - Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü'nün önceki dönem Asbaşkanı Özcan Kara, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen Kara, şeffaflık vurgusu yaptı. Vanspor Futbol Kulübü'ne bugüne kadar vermiş olduğu desteğin tamamını hibe eden Kara, alacaklarının hepsinden feragat etti.

İşte iş insanı Özcan Kara'nın yaptığı o açıklama:

Güzide şehrimiz Van’ımızın nadide spor kulübü Vanspor’umuzun başta saygıdeğer ve kadirşinas taraftarına bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Hepinizin bildiği üzere, play-off aşamasını istediğimiz gibi tamamlayamadıktan sonra yeni sezon yapılanmasında taraftarımızın hayali olan büyük Vanspor’u hakettiği yerlerde görme ümidinin ve hasretinin nihai olarak neticelenmesi için yeni oluşan yönetime öncelikle başarılar dilerim.

Başta finansal ve teknik konular olmak üzere, kulübü her aşamada daha üst seviyeye taşıyacak tüm hususları; yeni Vanspor yönetimi, şeffaf ve dürüst bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalı, cefakar taraftarlarımızı bu tarz konularda aydınlatmalıdır.

Ancak geçmişte yaşanan hatalardan tecrübe çıkaracağını düşündüğüm yeni yönetimin, tüm kulüp destekçilerinin haklarını gözeterek ve sağlanan desteklerin korunması adına gereken ortamı tesis edeceğine ve yeni yönetimdeki arkadaşlarımın, bu yeni sezonda dürüst ve ilkeli bir anlayışla kulübümüzü bir üst noktaya taşıyacağına olan inancım yüksektir. Bu inançla, görev aldığım dönem içerisinde şahsımın kulübümüze sağladığı maddi-manevi imkanların Vanspor’umuzun armasına olan sevdamızla hibe edeceğimi belirtmek isterim.

Kadim şehrimizin güzide futbol takımı Vanspor’umuzu daha iyi seviyelere taşıma şiarıyla çıktığım bu yolda tüm heyecanımla ve kararlığımla var olacağımı belirterek, kulübümüz Vanspor’a gönül bağı ile bağlanmış yüce Van taraftarına saygı ve selamlarımla, gereğini kamuoyuna arz ederim.

Özcan KARA

Vanspor FK 2022-2023 Sezonu Asbaşkanı