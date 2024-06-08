Özalp Kaymakamlığı ve Özalp Halk eğitim merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘O Ses Özalp’ yarışmasının finalini Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Aylar öncesinden başlayan ve 30 kişinin katıldığı yarışmada, 6 yarışmacı finale kaldı. Yoğun ilginin gösterildiği final sonunda Amine Şeker birinci, Havanur Özdere ikinci, Gülay Çeber ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kendilerini tebrik etti.