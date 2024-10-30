Meltem Miraloğlu İntihar mı Etti?

Şöhretini yakaladıktan sonra, 48 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenerek Amerika’ya yerleşen Miraloğlu, bu süreçte pek çok iddiaya konu oldu ve son olarak rehin tutulduğu iddialarıyla dikkat çekti. Amerika’da yaşadığı zorlukların ardından, belgelerinin çalındığını öne sürerek özgürlüğünü kazanmak için mücadele ettiğini belirtmişti.

Amerika'daki İddialar

Miraloğlu, yaşadığı sıkıntıları sosyal medya aracılığıyla dile getirirken, "Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD’de Türkiye’ye girişim engelleniyor" diyerek çaresizliğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından deport edildiği iddiaları ortaya atıldı ve ünlü ismin sağlık durumu hakkında endişeler çoğaldı. Son olarak, sanatçı Onur Akay’ın yaptığı bir paylaşımda, Meltem Miraloğlu’nun Amerika’da intihar girişiminde bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi, hayranları ve kamuoyu tarafından büyük bir şokla karşılandı.

Hayat Mücadelesi ve Son Durum

Meltem Miraloğlu’nun sağlık durumu hakkında çıkan bu son iddialar, onun yaşadığı psikolojik baskının boyutlarını gözler önüne seriyor. Akay’ın ifadesine göre, oyuncunun durumu "çok iyi değil" ve bu durum, onun yaşadığı zorlu süreçlerin ne denli derin izler bıraktığını gösteriyor