Millet İttifakı'nda ortak listeyle seçime girme kararı tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Özellikle eski AK Partililerin aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa yol açtı.

Bu isimlerin başında da Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin geldi.

Ergin, CHP’nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterildi.

Gelen tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyen Ergin, CHP tabanını iyice rahatsız etti.

"Birbirimizin aday listelerine karışmaya hakkımız yok"

Yaşananların ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'deki Çalar Saat'in konuğu oldu.

Babacan, ortak liste hazırlanırken partilerin birbirlerinin listesine karışmadığını söyledi.

Babacan konuya ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun dediği doğru konu şu, evet ortak listeden giriyoruz ama hiçbir parti birbirlerinin listelerine karışmıyor. Ortak listedeyiz diye CHP’den şu adayı getirmişsiniz biz bu adayı istemeyiz demeye hakkımız yok. Onların da bizim adayımızla alakalı bunu istemeyiz demeye hakları yok. Sadece seçim tekniği olarak tek listeden giriyoruz. Her bir aday kendi partisinin üyesi olarak seçime giriyor. Bizim şu anda 26 tane adayımız var, 21 şehirde. 26 adayımızın hepsi DEVA Partili olarak seçime CHP’nin listesinden giriyorlar." şeklinde konuştu.

'Ortak liste teklifi CHP'den geldi'

Sözlerine devam eden Babacan, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti.

CHP'nin teklifi sonrası yaptıkları durum değerlendirmesi sonucu böyle bir karar aldıklarını sözlerine ekleyen Ali Babacan, şöyle konuştu:

Bu teklif hani fedakarlık ifadesi kullanılıyor ya, teklif CHP’den bize geldi. Biz gidip de sizin listenizden girelim demedik. Dediler ki hesap ediyoruz, her parti ayrı ayrı listelerden girdiğinde toplam milletvekili sayımız sınırlı kalıyor, hep beraber tek listeden girdiğimizde daha fazla milletvekili çıkarıyoruz dedik. Biz de simülasyon yaptık hesap ettikleri doğru. Biz şunu hesap ettik sadece DEVA Partisi'nin ortak listede girmesinin getirdiği artı 18 tane milletvekili var. Sadece artı 18 biz katıyoruz havuza. Yani biz bu havuzu büyütüyoruz. 300 milletvekilinin altında kalma riskini gördüğümüz için bu kararı aldık

Ensonhaber