Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangında bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Kahramanlarımızın 3 gün boyunca hava ve kara araçlarıyla aralıksız müdahalesiyle yangının ilerlemesi durdurulmuş ve yangın kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangının başladığı andan itibaren kesintisiz hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütülmüştür. Özellikle sarp ve kayalık bölgelerdeki zorluklara rağmen ekiplerimizin üstün gayretleriyle havadan Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımıza (Jandarma Genel Komutanlığı) ait 6 adet helikopter ve karadan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay ve gönüllülerimizle birlikte topyekun bir mücadele verilmiştir."

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özarslan, "Yangının Köklen köyümüze yakın ormanlık alanda olması nedeniyle 65 köy sakini vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici olarak tahliyeleri gerçekleştirilirken, gösterdikleri sağduyu ve engin anlayıştan dolayı vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Yangında tedbir amaçlı boşaltılan Köklen köyü sakinleri ise köylerine döndü.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Sinan Demirel, AA muhabirine, 9 Ağustos'ta öğle namazının ardından yangını fark ettiklerini söyledi.

Yangının hızla büyüdüğünü anlatan Demirel, "Bizi okul pansiyonuna götürdüler. Minibüslerle evimize döndük. Çok mutluyuz evimize döndüğümüz için. Bir kaza bela olmadan atlattık. Devlet bize baktı. Allah razı olsun." dedi.

Satılmış Demirel de annesi ve eşiyle birlikte köyde yaşadığını ifade ederek, "Yangın köye ulaşır, sıkıntı olmasın diye bütün köylüyü tedbir amaçlı ilçeye götürdüler. Şu anda köyümüzdeyiz, mutluyuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangını nedeniyle 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Mersin

Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ile 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye giden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ormanlık alanda soğutma işlemi devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bolu

Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale

Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesine bağlı Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, ayrıca daha sonra yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir."

Bu arada Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere mevkisindeki çöplük alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.