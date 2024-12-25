Başsavcılığın iddianamesinde sanığın, bir elektrik şirketi adına 21 Ağustos'ta Şahinler Mahallesi'nde kullanılmayan elektrik direklerini iş aletiyle kesmesi esnasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, sonrasında yangının ormanlık alana sıçradığı bilgisine yer verildi.

Sanık İsmail G'nin ifadesinde yangının, demir direği kestiği esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını ikrar ettiği, tanıklar Adem İ. ve Hüseyin İ'nin anlatımlarının olayı doğrular nitelikte olduğu aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürülen yangınla ilgili yapılan incelemelerde, Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde orman ve orman dışı 844,482 hektar alanın yandığının tespit edildiği belirtildi.

İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.