Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü yolunda meydana geldi. Yüksekova’dan Çobanpınar köyü istikametine giden Ahmet Malak yönetimindeki 65 AAC 136 plakalı kamyonetin önüne dev bir kaya parçası düştü.

Arada kısa mesafe olmasıyla ölümden kıl payı kurtulan Ahmet Malak, yanındaki yolcuyla beraber aracını hızlı bir şekilde geri çekerek güvenli bir yere park etti. Malak, dev kayanın yoldan kaldırılmasıyla yeniden yoluna devam etti.

Ölümden döndüklerini belirten Ahmet Malak, "Akşama doğruydu seyir halindeydik. Bizde köye doğru gittiğimiz sırada yola bir dev kaya parçası indi.

Bizde ona yaklaşmadan durduk ve aracımı geri çekerek park ettim. Allah’tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı. Bu yolu kullanan herkes dikkat etsin” dedi.