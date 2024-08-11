Taha Akgül'ün Olimpiyat Zaferi Şok Etti! Güreş Kariyerini Sonlandırdı mı?

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları’nda güreş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı! 125 kilo serbest stil güreş kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandıran Akgül, bu büyük başarısının ardından şaşırtan bir karara imza attı.

Paris’teki Champ de Mars Arena’da Kırgız rakibi Aiaal Lazarev ile karşılaşan Akgül, ilk raundu etkileyici bir şekilde 7-0 önde tamamladı. İkinci raunda da üstün bir performans sergileyen Akgül, maçı 7-0’lık net bir skorla kazanarak bronz madalyayı kazandı.

Ancak bu zaferin ardından Akgül, kariyerinin son mücadelesini gerçekleştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki milli güreşçi, mindere veda etmek üzere ayakkabılarını çıkararak jübile yaptı.

Güreş kariyerini Paris'te zirvede bırakma kararı alan Akgül, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyalarının ardından üçüncü olimpiyat madalyasını kazanarak kariyerini sonlandırdı. Üç dünya şampiyonluğu ve on bir Avrupa şampiyonluğuyla Türk güreş tarihine damgasını vuran Akgül, bu vedasıyla spor dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.