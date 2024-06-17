Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın katıldığı bir programda, Türkiye ve Türk milliyetçiliği ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle gurur duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi.

Kaynarca'nın sözleri sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Ünlü oyuncu, ülke milliyetçiliğini savunurken şehir milliyetçiliğine mesafeli olduğunu vurguladı. Türkiye'yi, "baba topraklarımız" olarak niteleyen Kaynarca, "Türkiye milliyetçisiyim" diyerek kimliğini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak Kaynarca, bu söyleminin dahi yanlış anlaşıldığını ve tepki gördüğünü belirtti.