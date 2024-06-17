Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın katıldığı bir programda, Türkiye ve Türk milliyetçiliği ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Oktay Kaynarca Ne Dedi Oktay Kaynarca Katildigi 17440975 1339 M

Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle gurur duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi.Oktay Kaynarca Ne Dedi Oktay Kaynarca Katildigi 17440975 9470 M

Kaynarca'nın sözleri sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Ünlü oyuncu, ülke milliyetçiliğini savunurken şehir milliyetçiliğine mesafeli olduğunu vurguladı. Türkiye'yi, "baba topraklarımız" olarak niteleyen Kaynarca, "Türkiye milliyetçisiyim" diyerek kimliğini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak Kaynarca, bu söyleminin dahi yanlış anlaşıldığını ve tepki gördüğünü belirtti.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi