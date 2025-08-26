Ankara Üniversitesi (AÜ) ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Havacılık Topluluğu öğrencileri, hem deneyim kazanmak hem de tecrübeli sporculardan bilgi almak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na katıldı.

Ankara ve Van'dan yaklaşık 40 öğrenci, Tuşba ilçesindeki Ayanis Mahallesi'nde 2 gün süren şampiyonayı takip ederek yamaç paraşütü yapmanın inceliklerini öğrendi.

Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasında eğitim uçuşu yapan öğrenciler, yarışma esnasında da profesyonel yarışmacıları izleyerek kendilerini geliştirdi.

"Havacılık adına güzel bir iş yapılıyor"

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Havacılık Topluluğu Danışmanı Emir Sunguroğlu, AA muhabirine, öğrencilerle havacılık deneyimi kazanmak için Van'a geldiklerini söyledi.

Topluluk olarak şampiyonayı izlemeye ve deneyim kazanmaya geldiklerini belirten Sunguroğlu, "Topluluğumuzun başkanı Vanlı. Van Sportif Havacılık Topluluğuyla iş birliğimiz vardı. Bize her zaman destek oluyorlar. 15 öğrenciyle buraya geldik. Üyelerimiz farklı bir deneyim yaşadı." dedi.

Kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sunguroğlu, "Bizim için çok güzel deneyim oldu. Öğrenci arkadaşlarımız uçma fırsatı buldu. Yarışma esnasında ise deneyimli sporcuları gözlemle fırsatı bulduk. Yarışma sayesinde Van'ı da gezdik. Bizim için sportif ve kültürel ziyaret oldu." diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Van Temsilcisi İlhan Gezgen ise üniversite öğrencilerinin hem yarışmaya renk kattığını hem de tecrübe kazandığını ifade etti.

Öğrencilere amatör uçuşlar yaptırdıklarını anlatan Gezgen, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda yarışmamıza daha fazla üniversite öğrencesinin gelmesini istiyoruz. Gelenekselleşen yarışmamıza tüm gökyüzü tutkunlarını davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimiz sporcularımızla diyalog halindeler. Bu sayede paraşütçülüğün ince detaylarını öğreniyorlar. Havacılık adına güzel bir iş yapılıyor."

"Van Gölü'ne karşı uçuş yapmak çok keyifliydi"

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Emin Aydın da "Burada hem arkadaşlarımızı destekliyoruz hem de paraşütçülük alanında deneyim kazanıyoruz. Antrenmanlarda biz de uçma fırsatı bulduk. Uçuş tepesi çok güzel, Van Gölü'ne karşı uçuş yapmak çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Ebelik Bölümü öğrencisi Berfin Süslü, şampiyona süresince profesyonel sporcularla tanışma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Öğrenci arkadaşlarımızla profesyonel sporcuları izleme fırsatı bulduk. Yarışma boyunca sporculardan önemli bilgiler aldık ve onlara yardımcı olduk. Burada paraşütçülüğün inceliklerini öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Cahide Ertit de Van'da uçuş konusunda çok önemli deneyim kazandıklarını anlattı.

Ertit, "Yarışma atmosferini solumak bile çok önemli. Yarışma süresince uçmayı da deneyimledik. Yarışmayı izlemek de çok önemli, bize çok şey kattı. Turistlik gezimizi de yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Van YYÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali İmran Gezgen ise şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Van YYÜ havacılık topluluğu başkanıyım. Üniversitemiz toplulukların bu tür çalışmalarına önem veriyor. Yarışma süresince farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarımıza hem üniversitemizi hem topluluğumuzu hem de şehrimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Yarışmaya gelen öğrenci arkadaşlarımız paraşütçülük alanında kendilerini geliştiriyor."