Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz Başkale ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada; 180 adet 7.62 fişek, 5 adet savunma tipi el bombası 4 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.