Timur Cihantimur, İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayın hemen ardından annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur ve annesi, ABD'de yakalanmıştı.

Tutukluluk Devam Ediyor

Bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston'da hakim karşısına çıkan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tarafların iddia ve savunmaları için hazırlık yapmaları gerektiği belirtilerek duruşma 27 Haziran'a ertelendi. Timur Cihantimur'un duruşması ise Türkiye saatiyle 20.30'da görülecek.

Ne Olmuştu?

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, arızalanan bir ATV aracı yol kenarında tamir edilirken Timur Cihantimur'un kullandığı lüks araç, bu ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Timur ve annesi Eylem Tok, olay yerinden kaçarak önce Mısır'a, ardından ABD'ye gitmişlerdi.

Adalet Bakanlığı, ABD yetkili makamlarına şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı göndermiş ve 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklanmışlardı.

Eylem Tok'un ABD'deki duruşması 27 Haziran'da, oğlunun duruşması ise aynı gün Türkiye saatiyle 20.30'da yapılacak. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.