Aktif iş gücü piyasası verilerine göre 2024 yılı Ocak-Nisan ayları arasında Van’da bin 733 kişi, İŞKUR aracılığıyla işgücü piyasasına katıldı.

Ocak-Nisan döneminde Van’da ki aktif iş gücü piyasasına katılan bin 733 kişinin 604’ünü kadınlar, 636’sını 15-24 yaş arası gençler, 86’sını engelliler ve bin 310’unu yükseköğrenim mezunları oluşturuyor. İşe yerleşen bin 733 kişi arasından 3 kişi kamu kurumlarında istihdam edilirken, bin 730’u özel kuruluşlarda istihdam edildi.

İşveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş verilerine göre ise; 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Van’da işverenler tarafından çalıştırılmak üzere hali hazırda, 3 bin 210 çalışan aranıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER

Türkiye genelinde iş verenler tarafından en çok talep edilen ve talebin tam olarak karşılanamamasından kaynaklanan açık iş listesine göre en çok işçi aranan ilk 5 meslek; 37 bin 103 silahsız özel güvenlik görevlisi, 21 bin 937 turizm ve otelcilik elemanı, 16 bin 790 reyon görevlisi, 16 bin 210 konfeksiyon işçisi, 20 bin 90 servis elemanı oldu.