TV8'in fenomen ses yarışması, geri dönüyor...

O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında jürinin kim olacağı merak konusuydu.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer almıştı.

Yarışmada bu sene hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı sonunda belli oldu.

BİR İSİM DEĞİŞTİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu.