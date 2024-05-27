Çoban kamerasına yansıyan görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki devasa yılanı görünce şaşkına dönen çoban Gökhan Elitaş, "O anda ben de çok tedirgin oldum. Öyle dev bir yılanla karşılaşmak gerçekten korkutucuydu" dedi.

Daha önce de bölgede yılanlar görmüş olmasına rağmen, Elitaş böylesine büyük bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti. Koyunlarını hızla bölgeden uzaklaştıran Elitaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yetkililer, vatandaşları böylesine büyük yılanların bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür devasa yılanların doğal ortamlarında görülmesinin oldukça nadir olduğunu belirtti.