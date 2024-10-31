Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço Ameliyat Oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'deki bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşinden Gelen Açıklama

73 yaşındaki Nuri Alço, karın bölgelerindeki ağrılardan dolayı tedavi için başvurmuştu. Ancak yapılan kontrollerde daha ciddi olduğu ve tedavi sürecinin beklendiği kadar kolay olmayacağı anlaşıldı. İlaç tedavisinin yetersiz kalması üzerine, oyuncunun acil bir ameliyat geçirmesi gerektiği bildirildi.Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sağlık durumu hakkında önemli bilgileri paylaştı. "Zorlu bir ameliyat sürecini geçirdi. Şu anda yoğun bir bakımda, ancak kahraman hekimlerimizin müdahalesi sayesinde durumu stabil." diyerek, yaşananların ciddiyetini vurguladı