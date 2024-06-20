Daha önce birincisi gerçekleştirilen "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz” Bisiklet Festivali"nin 2.’si 24 Haziran – 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Festival hazırlıkları sürerken, Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel’den açıklama geldi.

Özel, yaptığı paylaşımda; “Efsane tur ‘Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut’tan Tarihi Adıyaman Nemrut’a 2.Bisiklet Festivali’ne sayılı günler kaldı. Bölgemizin ve ülkemizin önemli bir değeri olan Bitlis Nemrut Kalderası’nın tanıtımı havzanın turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Bitlis Nemrut’a bugün sahip çıkmak, çocuklarımızın yarınına sahip çıkmaktır” dedi.

NEDEN Mİ EFSANE TUR?

Festivale “Neden mi Efsane Tur?” dediklerine de açıklık getiren Özel;

“* Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 6 ilin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri bu parkurda olacak.

* Nemrut’ların Kardeşliği: Bir uçta; Yeryüzü Cenneti, Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük Kraterine sahip Bitlis Nemrut Kalderası ve diğer uçta Tarihi Adıyaman Nemrut,

* Ülkemizin dört bir yanından sporcuların tercih ettiği ve efsane festival olarak adlandırılan 2. Bisiklet Festivali,

* UNESCO’ya aday Bitlis Nemrut Jeoparkı,

* Vangölü Aktivistleri rehberliğiyle…” ifadelerini kullandı