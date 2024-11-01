Nemrut'ta Acı Gerçek; Ayı Saldırıları Artıyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' kazanmış ve özellikle elle beslenen ayılarıyla biliniyor. Ancak, yaşanan olaylar, bu doğal güzelliklerin tehlikeli hale geldiğini gösteriyor.

Ziyaretçiler İçin Alınan Önlemler

Valilikten yapılan açıklamada, Nemrut Kalderası'ndaki ayıların yaban hayvanı olduğu ve yırtıcı özelliklerini koruduğu belirtildi. Ziyaretçilerin, bu vahşi hayvanlara yiyecek vermesi ve elle beslemesi sonucu, ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği ifade edildi. Mevsim değişiklikleri ile birlikte ziyaretçi sayısındaki azalma, ayıların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açarken, bu durumun sonuçları da pek iç açıcı olmadı.

Tedbirler Alındı: Nemrut Kışa Kapatıldı

Ayıların, besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziyaretçilere saldırdığı tespit edilince, Valilik tedbir amacıyla 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle Nemrut Kalderası'nın ziyarete kapatılmasına karar verdi. Bu uygulamanın amacı, hem ayıların beslenme alışkanlıklarını rehabilite etmek hem de olası can ve mal kaybını önlemek olarak açıklandı. Nemrut'un kış boyunca kapalı kalması, bölgedeki güvenlik endişelerinin üstesinden gelmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.