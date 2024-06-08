Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümünde okuyan 18 yaşındaki Aziz Serhat Eroğlu, arkadaşlarıyla Sultan Alparslan Parkı’ndaki mesire alanına geldi. Burada serinlemek için suya giren Eroğlu, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının yaşanan olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile mesire alanına AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Van Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Eroğlu'nun cansız bedeni suya girdiği yerin 100 metre ilerisinde bulundu.

Eroğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.