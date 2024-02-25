Oyuncu Necati Şaşmaz sosyal medyada gündem oldu.
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isminin hayranları büyük korku yaşadı.
Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Şaşmaz'ın Bolu'nun Gerede ilçesindeki fabrikasında patlama sesleri duyuldu.
Yangın çıktı
Orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı öğrenildi.
Çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.