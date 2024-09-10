Diyarbakır'da Korkunç Cinayet Sonrası Soruşturma Derinleşiyor

Tutuklu bulunan Salim Güran’ın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar da tutuklandı.

Nevzat Bahtiyar’ın İtirafları Soruşturmayı Sarstı İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cenazesini gömme karşılığında para teklif edildiğini açıklaması, cinayet soruşturmasında yeni bir boyut kazandırdı ve cinayetle ilgili bağlantılar daha da derinleşti.

Amca Salim Güran'ın Durumu ve Davaya Etkisi Gözaltında olan aile fertlerinin ifadeleri alınırken, gözaltında olmayan tek amca Salim Güran, Bahtiyar’ın durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu ve Bahtiyar’ın vicdansız davranışlarına karşı tepkisini dile getirdi.

“Böyle Vicdansız Bir İnsanda Titreme Olmaz mı?” Amca, Bahtiyar’la yaşadığı konuşmayı paylaşarak, "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı?" diyerek, Bahtiyar’ın soğukkanlı tavırlarına isyan etti ve cinayetin ne kadar ağır bir suç olduğuna dikkat çekti.

“Kim Olursa Olsun, Cezasını Çekecek” Dışarıda kalan tek amca olarak, "Kim olursa olsun, bu cezayı çekecek," diyen Güran, suçlunun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ve devlete olan güveninin tam olduğunu belirtti, "Toprak bile onu kabul etmeyecek," sözleriyle adaletin yerini bulacağına olan inancını vurguladı.