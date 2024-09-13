Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursuna gitmek için çıkan ancak bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu.

Bir derede çuval içerisinde ve üzerine taş konulmuş halde cansız bedeni bulunan Narin'i kimin öldürdüğü de araştırılıyor.

Soruşturma genişlerken, ilk şüphelilerden olan amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından da gözaltında olan eşi Melek Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Dün götürüldüğü adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Melek Güran'ın, eşinden şüphelendiği ortaya çıktı.

OLAY GÜNÜ "TARLAYA GİDECEĞİM" DEMİŞ

Olay sabahı eşi Salim Güran’ın tarlaya gideceğini belirten Melek Güran, “Eşim Salim Güran tarlaya gideceğini söyledi. Hüseyin Güran'ın evine gideceğini söylemedi. Ancak bizim iki tarladan biri olan mezarlık civarındaki tarla Hüseyin Güran'ın evine yakın gitmiş olabilir. Ama gittiğini bilmiyorum, gideceğini söylemedi.” dedi

MELEK GÜRAN'IN TAM İFADESİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Melek Güran,savcılığın sorduğu soruları tek tek cevapladı. İşte sorulan sorular ve Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın verdiği cevaplar:

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduktan sonra şu an tutuklu olan eşiniz Salim Güran'ın kullanmış olduğu araç içerisinde Narin Güran'a ait olan DNA örneklerinin çıkması hakkında bilginiz nedir?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran, kardeşi olan Fuat Güran'a ait 47 ... plakalı aracı kullanıyordu. Bu aracı oğlum Devran da ara ara kullanıyordu. Narin'in araç içerisinde DNA'sının bulunması ile ilgili bilgim ve görgüm yoktur.

SORULDU: Eşiniz olan Salim Güran, Narin Güran'ın kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesaj kayıtlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görgünüz nedir?

CEVAPLADI: Eşimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu konuyu 08.09.2024 günü öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum.

SORULDU: Eşiniz Salim Güran ile birlikte Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya olay gününe ait telefon kayıtlarını ve WhatsApp görüşmelerini silmiş. Bununla ilgili bilgi ve görgünüz nedir? Sizce bu normal mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAPLADI: Bunu 08.09.2024 günü öğrendim. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında bir fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa; onun için silmiş olabilirler. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorum.

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduğu 21.08.2024 tarihinden, 08.09.2024'e yani Narin Güran'ın ölü olarak bulunduğu güne kadar Güran Ailesi olarak bir toplantı yapıldı mı? Yapıldıysa nerede yapıldı, neler konuşuldu, kimler vardı?

CEVAPLADI: Olay olduğu günden itibaren ben kendi evimdeydim. Özel olarak toplandıklarını görmedim bizim evde. Başka bir yerde toplanmışlarsa onu bilmiyorum. Bizim evin önünde oturduklarında da normal konuşmalar yapılıyordu.

"EŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM"

SORULDU: Narin Güran’ın kaybolup akabinde öldürülmesi olayı ile ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 ... plakalı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran'ın. Ancak kendisi Van ilinde olduğu için aracı eşim Salim Güran kullanıyordu.

Bu araç içerisinde yapılan incelemede Nadir Güran'a ait DNA profili tespit edilmiş. Bu aracı Eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanmaktaydı. Ancak eşim daha sıklıkla kullanırdı. Narin'in kaybolduğu gün de aracı eşim Salim Güran kullandı.

Gün boyu araç eşim Salim Güran'daydı. Devran da olay günü davetiye dağıtmaya gitmişti. Narin de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur.