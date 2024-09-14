21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünü çözmek için yürütülen soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran bir kez daha ifade verdi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. da yapılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan kişilerden oldu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı.

Tüm bu detayların ardından R.A. ve amca Salim Güran arasındaki konuşma dosyaya girdi.

"ÖLMEMİŞ HENÜZ"

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi.

İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos’ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran’ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.

"SADECE MUHTARI TANIRIM"

R.A. ayrıca kendisine sorulan, "Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim’in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran’ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiğini, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine 'Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı, olay günü gerçekleşmemişti' dedi.

R.A., diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna ise 'Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam' cevabını verdi.