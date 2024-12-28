Tüm Türkiye'nin gözü, bu davanın üzerinde...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınlarındaki derede bir çuval içerisinde cansız olarak bulunmuştu.

Neden ve kim tarafından öldürüldüğü bilmeyen Narin'in cinayetine ilişkin soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlandı..

KARAR AÇIKLANDI

Sanıkların savunma işlemleri tamamlandı..

Mahkeme karar için saat 21.00'de yeniden toplandı. Karar öncesi mahkeme salonu önünde yoğunluk oluştu.,

Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar mahkeme salonuna getirildi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi...