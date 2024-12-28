Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş ve Gürpınar ilçelerindeki bazı mahallelerde kesinti uygulanacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Karşıyaka ve Kevenli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli ve Özyurt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca, Topraklı, Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa, Vanyolu, Ağaçören, Aksakal, Çakırbey, Derimevi, Doğancı, Doluca, Gergili, Hacıkaş, Hasanabdal, İkizçalı, İşbaşı, Koçköprü, Oyalı, Sabanbüken, Şehirpazar, Taşkapı, Yalındam, Yılanlı, Yöreli ve Yünören Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yolaşan Mahallesi, Aşağı Mezra ve Koçero Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.