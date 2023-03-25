Naht sanatı ustası Paycu, büyük emeklerle tamamladığı 52 üründen oluşan tablolarını kurumda sergilemeye başladı.

Yazının estetiğiyle ahşabın doğallığını eserlerinde buluşturan Paycu, dualar, Osmanlı divan sözleri ve isimlik işlemeli tablolarından oluşan eserleri ilgi gördü.

Paycu, gazetecilere, naht sanatının gelişmesine katkı sağlamak istediğini söyledi.

Naht sanatının tarihi hakkında bilgi veren Paycu,"Anadolu Selçuklu döneminden başlayıp Osmanlıyla zirveye çıkmış bir sanattır. Ben de kendimi bu sanata adadım. Bu 4. sergim. Eserler arasında kendi çizimlerim de bulunuyor. Bir tablo yaklaşık bir ay sürüyor. Ticari bir amacımız yok, yaptığımız masrafı ekleyip uygun fiyatla satıyorum. Eğitimimi Pendik, Ankara ve Manisa'dan aldım. Kendimi geliştirmeye çalışıyoum. Sergimize yoğun bir katılım oldu. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.AA