Partisinin bölge toplantısı için Van'a gelen Sarıgül, il başkanlığında yaptığı açıklamada, vatandaşların hayat pahalılığına karşı korunması için asgari ücretin, emekli ve memur maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin seçim ortamına girdiğini anımsatan Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar, milletvekili listelerinden başka bir şeyin konuşulmadığını dile getirdi.

Seçimde son saate kadar her şeyin değişebileceğini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Partiler 6 Nisan'a kadar girdikleri ittifaklardan vazgeçebilirler. 8 Nisan'da ittifaklar, 19 Nisan'da milletvekili listeleri kesinleşecek. O zamana kadar pazarlıklar, temaslar perde arkasında devam edecek. 'Yok canım o kadar da olmaz' denilenler olacak, 'bir araya gelmez' denilenler, birlikte poz verecekler. Göreceksiniz ki ayın 19'undan önce siyasette çarşı pazar tekrar karışacak. Bu konuda en sağlam ve en rahat parti TDP'dir."

Türkiye'nin neye ihtiyaç duyduğunu, halkın beklentilerinin ne olduğunu bildiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Parti olarak, ülkemizin ihtiyaçları ve halkımızın beklentilerine uymayan hiçbir kararı almayız. Partimizi bir partiye kızarak, bir genel başkana küserek veya siyasi bir ihtirasa kapılarak kurmadık. Şimdi de kızarak, küserek veya siyasi ihtirasla değil, sorumluluğumuzun bilinci içinde, ülkemizin ihtiyaçları ve halkımızın beklentilerine uygun hareket ediyoruz.

Biz sorunun değil, çözümün parçası olmaya çalışan bir partiyiz. Böyle bir dönemde ne parti çıkarını ne de kişisel hesapları ön plana almayız. Koltuk peşinde koşmayız. Siyaset kısa mesafe koşusu değil, bir maratondur. Önemli olan, hızlı gitmek değil, hedefe ulaşmaktır. 'Kızdım', 'küstüm' partileri saman alevi gibidir. Parlar ve sönerler. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak, söz milletin olacak. Milletin eline altın bir fırsat geçecek. Aziz milletimiz bu fırsatı iyi kullanacaktır. Seçim Ahmet'i gönderip, Mehmet'i getirmek değildir, derde çare bulmaktır."

Af talebini de yineleyen Sarıgül, daha sonra esnafı ziyaret etti.AA