Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin son durumu hakkında BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı açıklamada bulundu.

Çomaklı, Destici'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin ayağında çatlak ve kafa bölgesinde yaralanmalar oluşmuştur. Araçta bulunan Sayın Genel Başkanımız ve beraberindeki heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanın daha vahim sonuçlar doğurmamasına şükrediyoruz. Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi partilerimizin genel başkanlarına, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve diğer bakanlarımıza, Tokat milletvekillerimize, Tokat Valimize, devlet erkanına, partililerimize, Alperenlerimize ve ekran başında dualarını eksik etmeyen aziz milletimize, Türk ve İslam dünyasına, Büyük Birlik Partisi camiası olarak teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız şu an müşahade altında olup doktorlarımızın son incelemeleri ve verecekleri rapor doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.