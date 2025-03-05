Gençlik merkezi çalışanları ve gönüllüler, lokantalardan topladıkları ekmek kalıntılarıyla yemekleri, kar yağışının yoğun olduğu kırsal mahallelere götürerek yaban hayatı için doğaya bıraktılar. Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, "Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yaban hayvanlarının beslenme sorunu yaşandığını düşündük. Bu nedenle gönüllülerden aldığımız destekle birlikte lokantalardan toplandığımız ekmek kırıntılarını yoğun kar yağışının olduğu bölgelere bıraktık" dedi.

Gençlik merkezi çalışanı Taner Küçükyazıcı ise hayvanların beslenme zorluğu çektiği yerlere topladıkları yiyecekleri bıraktıklarını belirterek, "Hayvanlar beslensinler diye bu gibi etkinliklere devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.