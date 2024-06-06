Muradiye Gençlik Merkezi çalışanları, öğretmen, öğrenciler ve gönüllüler, çevre temizliğine dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak adına Van Gölü kıyısındaki Alparslan Gençlik Kampı yerleşkesinde çevre atılan çöpleri toplayarak yürüyüş yaptılar.

Alpaslan Gençlik Kampı yerleşkesinde çöp toplayan Muradiye Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser, Van Gölü ve çevresinin canlılar için önemli bir yer olduğunu belirterek, “Muradiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak eğitmenlerimizle özelliklede gönüllü gençlerimizle toplumsal duyarlılığın artırılması adına Dünya Çevre Günü münasebetiyle Alpaslan Gençlik Kampı yerleşkesinde çöp toplama etkinliği düzenledik.

Her zaman da bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Dünya Çevre Günü kapsamında Alpaslan Gençlik Kampı yerleşkesinde başlattığımız bu etkinliği; gerek Bendi Mahi Çayı etrafında gerekse de şelalemizde devam edeceğiz. Doğaya saygılı, kaynaklarımızın bilinçli kullanıldığı temiz toplum, temiz çevre sloganıyla temizlik konusundaki hassasiyeti bütün toplumumuzun göstermesini istiyoruz. Gelecek nesillere iyi bir miras bırakmak istiyoruz” dedi.