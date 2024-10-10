Babacan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin sevdiği çeşitli oyunlarla birlikte Hasrettin Hoca gösterisi, halka fırlatma, yüz boyama, uzun atlama, halat çekme gibi oyunlar oynandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser, “İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde öğrencilerimize etkinliklerle kültürümüzü ve geleneklerimizi aktarıyoruz.

‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Babacan İlk ve Ortaokulunda öğrencilerimiz ile çok güzel zaman geçirdik. Gözlerindeki istek ve ışıltı bize yaptığımız faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Etkinliğe katılan gençlik merkezi hocalarıma, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tarz etkinliklerle öğrencilerimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda Muradiye Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.