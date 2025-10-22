İlçe genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, kitap okumanın bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yarışmaya katkı sağlayan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Türkmenoğlu, projenin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ve ilçede kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Program, ödüllerin verilmesinin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.