Aile bireylerinin birbirine daha fazla zaman ayırmasını, iletişimi güçlendirmesini ve dijital bağımlılığın azaltılmasını hedefleyen etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, dijital ekranlardan uzaklaşarak birlikte vakit geçirdi.

Muradiye’de düzenlenen programda aileler; oyunlar, sohbetler ve ortak aktivitelerle zamanın keyfini yaşadı. Katılımcılar, sanal dünyanın dışında geçirilen bu saatlerin aile içi bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Etkinliğin özel teması ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. Aileler, Cumhuriyet coşkusunu ekransız bir akşamda hep birlikte değişik etkinliklerle yaşarken, program ise renkli görüntülere sahne oldu. Yetkililer, "Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!" kampanyasının yıl boyunca farklı ilçelerde de sürdürüleceğini belirtti.