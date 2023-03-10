Muradiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, geçici süreyle (Proje süresi ile sınırlı olmak koşuluyla) çalıştırılmak üzere 3 temizlik görevlisi ve 3 proje koordinatörü olmak üzere toplamda 6 personel alımı yapacak. Başvurular, 10/03/2023 tarihinde başlayıp 14/03/2023 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecek. İşte başvuru şartları ve detaylar

MURADİYE SYDV TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Van'ın Muradiye Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Bünyesinde Aile Destek Merkezlerinde (SYDV) geçici süreyle çalıştırılmak üzere en az lise mezunu olmak üzere 3 bayan temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların, 18 yaşını bitirmiş olması ve 40 yaşının doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuruların, 10.03.2023 ile 14.03.2023 tarihleri arasından Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na yapılması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak adaylardan Muradiye ilçe sınırlarında en az 6 aydır kesintisiz ikamet ediyor olması şartları aranacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu Haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olma bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut irtibatı bulunmamak.

En az lise mezunu olmak.

Bayan olmak.

Ücret/maaş olarak asgari ücret verilecektir.

Alınacak kişinin bedenen çalışacağı için; fiziksel olarak görevini yapmasına engeli, akıl rahatsızlığı vb. sağlık sorunu bulunmamak.

18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşının doldurmamış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle Muradiye ilçe sınırlarında en az 6 aydır kesintisiz ikamet ediyor olmak. Vakfımız Mütevelli Heyetince personel alımı değerlendirilecek olup personel alıp almama veya bir kısmını alma yetkisine sahiptir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık Raporu

Kan Grubu Kartı

Adli Sicil Kaydı Belgesi

Adres Durum Belgesi (Tarihceli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

2 Adet fotoğraf

Özgeçmiş

T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

İş başvuru dilekçesi

Öğrenim Belgesi (Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da e-Devlet çıktısı)

MURADİYE SYDV PROJE KOORDİNATÖRÜ ALIMI

Van'ın Muradiye Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Bünyesinde Aile Destek Merkezlerinde (SYDV) geçici süreyle çalıştırılmak üzere en az lise mezunu olmak üzere 3 bayan proje koordinatörü alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adayların, 18 yaşını bitirmiş olması ve 40 yaşının doldurmamış olması, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak şartları aranacak.

Başvuruların, 10.03.2023 ile 14.03.2023 tarihleri arasından Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na yapılması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak adaylardan Muradiye ilçe sınırlarında en az 6 aydır kesintisiz ikamet ediyor olması şartları aranacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Çalışma Saatleri: 08.00-17.00

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu Haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olma bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut irtibatı bulunmamak.

Bayan olmak.

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak.

Bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, Powerpoint vb.),

Sosyal iletişim becerileri sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve mazereti bulunmamak.

18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşının doldurmamış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle Muradiye ilçe sınırlarında en az 6 aydır kesintisiz ikamet ediyor olmak.

ADEM'lerde istihdam edilecek koordinatör, Kamu Personeli Seçme Sınavından 60 puan şartını sağlayan (2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türü ) en yüksek puanlı başlamak üzere talep edilen personelin 5 katı kadar belirlenen aday listesi içerisinden yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olarak değerlendirilen kişi, uygun pozisyonda istihdam edilecek. Vakfımız Mütevelli Heyetince personel alımı değerlendirilecek olup personel alıp almama veya bir kısmını alma yetkisine sahiptir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık Raporu

Kan Grubu Kartı

Adli Sicil Kaydı Belgesi

Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

2 Adet fotoğraf

Özgeçmiş

T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

İş başvuru dilekçesi

Öğrenim Belgesi (Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da e-Devlet çıktısı)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE PROJE KOORDİNATÖRÜ BAŞVURULARININ YAPILACAĞI YER VE TARİH

Başvurular, Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru yapan kişi evraklar elden teslim edilecek olup posta, kargo vb. yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular, 10/03/2023 tarihinde başlayıp 14/03/2023 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

Vanhavadis