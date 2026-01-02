Yoğun kar yağışıyla ve kısmen donan şelale, oluşturduğu görsel şölenle adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Muradiye Şelalesi’ni tercih ediyor. Şelalenin çevresinde oluşan karın beyazlığı ve coşkun akan sular ziyaretçilere hem dinlenme hem de fotoğraf çekme imkânı sunuyor.

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Sezer Aydın, Muradiye Şelalesi’nin Van’ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapanlar ve doğa yürüyüşü gerçekleştirenler, şelalenin sunduğu huzurdan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yetkililer ise artan ziyaretçi sayısına dikkat çekerek, doğal alanların korunması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Muradiye Şelalesi’nin hem turizme katkı sağladığı hem de bölge ekonomisini canlandırdığı vurgulanırken, özellikle hafta sonları yoğunluğun daha da arttığı belirtildi.

Doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla Muradiye Şelalesi, Van’a gelenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.